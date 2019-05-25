كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة أمريكية تمدد تعليق رحلات «بوينج 737 ماكس» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلانيز، اليوم الجمعة تمديد تعليق رحلات طائرات بوينج 737 ماكس لمدة شهر حتى الثالث من أغسطس، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء نحو 40 أو 45 رحلة يوميا.

ولم تقدم الشركة سببا لقرار تمديد التعليق لكن الموعد المستهدف في أغسطس يجعل الشركة متماشية بشكل أكبر مع منافسيها ساوث وست إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز اللتين أوقفتا تحليق طائرات بوينج 737 ماكس حتى الخامس عشر والتاسع عشر من أغسطس على الترتيب.

وطائرات بوينج الأكثر مبيعا متوقفة عن الطيران منذ مارس في أعقاب حادثي تحطم لطائرتين قتل فيهما 346 شخصا.