بمبيو: مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات والأردن ردع لإيران

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات و الأردن هي "لردع العدوان الإيراني".

وأضاف الوزير الأمريكي، حسبما نقلت "العربية" إن إخطار حالة الطوارئ الذي يتجاوز الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة هو إجراء "لمرة واحدة".

كان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعلنوا في وقت سابق اليوم الجمعة، أن أمريكا تستعد لبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات.

وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.