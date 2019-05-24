شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بومبيو: مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات لردع إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:19 صباحًا, 25 مايو 2019 م المناطق - وكالات قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات و الأردن هي “لردع العدوان الإيراني”.

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