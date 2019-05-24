ابو رغيف: بعثيون وعناصر بداعش نفذوا عمليات حرق المحاصيل لاخذ اتاوات

وقال ابو رغيف في تغريدة له على تويتر، وتابعتها الخليج 365، ان "الذين انتموا لاحقا ببقايا البعث وكهوله تتواصل مع عناصر داعش لحرق المحاصيل الزراعية قبل تسويقها او حصدها".

واضاف ان "معلومات شبه مؤكدة فالبعثيين وخاصة بمحافظات عرف عنها انها جذر مؤسس للبعث، هي من قامت بتنفيذ عمليات الحرق مع افراد من داعش سبق وان ساومت اصحاب المحاصيل لاخذ الاتاوات".

