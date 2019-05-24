بنيامين ناتنياهو : مصر أرسلت مروحيّتين للمشاركة في إخماد الحرائق في إسرائيل

شكر رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين ناتنياهو الرئيس المصري السيسي على إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم، الجمعة 24 ماي 2019: "طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء"

وقال "طلبت السلطة الفلسطينية الإنضمام إلى تلك الجهود".

Advertisements