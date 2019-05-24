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شكر رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين ناتنياهو الرئيس المصري السيسي على إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم، الجمعة 24 ماي 2019: "طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء"
وقال "طلبت السلطة الفلسطينية الإنضمام إلى تلك الجهود".
كانت هذه تفاصيل خبر بنيامين ناتنياهو : مصر أرسلت مروحيّتين للمشاركة في إخماد الحرائق في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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