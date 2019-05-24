مدرب تونس يستدعي17 لاعبا محترفا لكأس إفريقيا

وجه ألان جيراس، المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي، الدعوة إلى 17 لاعبا محترفا للمشاركة في المعسكر التدريبي استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وجه ألان جيراس، المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي، الدعوة إلى 17 لاعبا محترفا للمشاركة في المعسكر التدريبي استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

ويبدأ المنتخب التونسي المرحلة الأولى من تحضيراته مع مطلع شهر يونيو وحتى يوم 11 من الشهر نفسه، فيما سيعلن المدرب عن باقي أسماء اللاعبين المحليين في مرحلة لاحقة.

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وتشمل القائمة الحارسين فاروق بن مصطفى(الشباب السعودي) ومعز حسن (نيس الفرنسي) واللاعبين محمد دراغر (بادربورن الألماني) ورامي البدوي (الفيحاء السعودي) وياسين مرياح (أولمبيكوس اليوناني) وديلان براون (خنت البلجيكي) واسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) وعلي معلول ( الاهلي المصري).

كما تضم القائمة أيضا نادر الغندري (وسترلو البلجيكي) والياس السخيري (مونبييله الفرنسي) وفرجاني ساسي ( الزمالك المصري) ونعيم السليتي (ديجون الفرنسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) وسيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي) ويوسف المساكني (يوبين البلجيكي ) ووهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي) و فخرالدين بن يوسف (الاتفاق السعودي).

وتلعب تونس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا.