انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تبحث تطوير العلاقات الدفاعية مع اليابان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 05:55 مساءً - بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الدفاع اليابانية في طوكيو، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الجمعة.

وتناول الاجتماع العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما بحث زيادة أوجه التعاون المشترك في المجال الدفاعي، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق الخميس، قلد إمبراطور اليابان ناروهيتو الوزير القطري "وسام الشمس المشرقة".

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ويعد هذا أرفع وسام تقديري تقدمه الحكومة اليابانية، وقد جرى تقليد الوزير القطري خلال مراسم احتفال رسمية.

وجاءت الخطوة تقديراً لجهود العطية في توثيق علاقات الصداقة بين البلدين، وتثميناً لدوره في رعاية وإنجاح مشاريع صندوق الصداقة القطري في اليابان.

وهذه المشاريع تدعمها قطر من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثتي الزلزال وتسونامي عام 2011.

ومطلع العام الجاري وقعت قطر واليابان عدداً من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.