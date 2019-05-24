قرقاش: دعوة السعودية لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على دعوة المملكة العربية السعودية عقد قمتين، عربية وخليجية، للوقوف على التطورات الأخيرة في المنطقة.
وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الجمعة، أيار 24، 2019: المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز.
وأضاف الوزير الإماراتي: وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة.
ولفت أنور قرقاش إلى أن الرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أيام دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، نقلًا عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، فإن الدعوة إلى القمتين جاءت من باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما يخص تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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