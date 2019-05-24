السعودية تعلن مفاجأة لمواطنيها بشأن عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة لمواطنيها بشأن حلول عيد الفطر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، بأن إجازة العيد ستبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وبذلك، يكون يوم الخميس المقبل 25 رمضان
وكانت العديد من الجهات السعودية، ومنها البنك الأهلي التجاري، أعلن لعملائه أن إجازة عيد الفطر ستبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25/09/1440 هـ الموافق 30/05/2019م، على أن
وأعلنت السعودية أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية).
وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.
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