انت الان تتابع تفاصيل خبر 9 قتلى في قصف للتحالف السعودي على تعز اليمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 03:50 مساءً - أفادت مصادر طبية يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل 9 أشخاص في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على محطة للمشتقات النفطية في محافظة تعز جنوبي البلاد.

والأسبوع الماضي، ارتكب التحالف ذاته مجزرة في حيّ الرباط وسط العاصمة صنعاء، أدت إلى مقتل وإصابة 77 مدنياً، بينهم أسرة بكاملها.

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وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً، منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك.

يتبع..