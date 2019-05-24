بتهمة الرشوة وتستر على ترويج الممنوعات.. اعتقال تقني تابع لولاية أمن أكادير

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى اقليم اشتوكة ايت بها على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس، تقنيا من الدرجة الثالثة يعمل ضمن الأطر المشتركة بين الوزارات الملحقين بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرى التابعة لولاية أمن أكادير كانت قد أوقفت صاحب مقهى يشتبه في تورطه في ترويج مادة الشيشا وإيواء قاصرين، وخلال إجراءات البحث معه تبين أنه كان يسلمّ مبالغا ماليا للموظف المشتبه فيه، بطلب من هذا الأخير، وذلك بدعوى التستر على أنشطته المشوبة بعدم الشرعية.

وقد تم إخضاع التقني من الدرجة الثالثة لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان بتهمة الارتشاء.