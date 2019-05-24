شكرا لقرائتكم 3 أشهر تفصل شركة "هواوي" عن تطبيق الحظر المفروض عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تطورات أزمة عملاق التكنولوجيا الصينية، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن أي مفواضات تجارية مع الصين قد تشمل ملف شركة هواوي، فيما وصف وزير الخارجية مايك بومبيو الصين، بالخطر الحقيقي على الأمن القومي الأميركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 أشهر تفصل شركة "هواوي" عن تطبيق الحظر المفروض عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.