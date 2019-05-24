احتراق مركبة من جسر اللويزة باتجاه مدخل مدرسة الجمهور والاضرار مادية

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "احتراق مركبة من جسر ​اللويزة​ باتجاه مدخل مدرسة الجمهور"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة".

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