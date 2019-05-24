ترامب: سأرسل حتمًا المزيد من الجنود لدرء خطر إيران إذا تطلب الأمر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن "إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط" حسب العربية.

وتفصيلاً ..أكد أن "إيران وراء كل المشاكل والاضطرابات في الشرق الأوسط"، موضحًا أن "طهران خلف أكثر من 14 هجومًا".

وقال: "سأرسل حتمًا المزيد من الجنود لدرء خطر إيران إذا تطلب الأمر"، موضحًا أنه لا يجد حاجة إلى هذا في الوقت الحالي.

وفي المجال الاقتصادي، أكد ترامب، من داخل البيت الأبيض، أن الاقتصاد الأمريكي في ازدهار متواصل.

وذكر أن التوصل لأي اتفاق تجاري مع الصين، يجب أن يشمل ما تقوم به شركة هواوي، وحتى ذلك الحين سنتعامل مع المخاطر الأمنية لما تقوم به الشركة الصينية.

وشن هجومًا عنيفًا على الديمقراطيين، وقال إنهم يعانون بسبب خسارتهم في انتخابات 2016، وإنهم لم يفعلوا خلال السنوات الماضية غير إعاقة التقدم، في إشارة إلى خلاف ثار بينه وبين رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الأربعاء، وتسبب في إلغاء اجتماع بينهما داخل البيت الأبيض.

وتحدثت بيلوسي، الأربعاء، عن إعاقة ترامب لعمل الكونغرس بما يثير إمكانية عزله.

وحث ترامب، بيلوسي على دفع مجلس النواب للموافقة على اتفاق تجاري جديد توصلت إليه أمريكا مع كندا والمكسيك يضمن شروطًا تجارية أفضل لواشنطن، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر.

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وأشار إلى أن الاتفاقية التجارية السابقة والملغاة بين الدول الثلاث لم تكن في صالح واشنطن، وهي الاتفاقية المعروفة باسم "نافتا".

واتهم بيلوسي بأنها "لا تفهم ما نحن بصدده بشأن الاتفاق الجديد مع كل من المكسيك وكندا، ولذلك أرسلت لها نص الاتفاق".

وألمح إلى دور الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن أخيرًا على كل من كندا والمكسيك في التوصل إلى الاتفاق الجديد.

وشدد على التزامه الكامل بمشروعه ووعوده الانتخابية، مشيرًا إلى أن واشنطن ترحب بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وتناول ترامب في كلمته القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، متهمًا الديمقراطيين بأنهم لم يفعلوا ما فيه الكفاية لحماية المزارعين الأمريكيين خلال السنوات الماضية.

وقال إن الصين فرضت حواجز جمركية على السلع الزراعية منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، كما سرقت أسرارًا من شركات زراعة أمريكية على مدى العشر سنوات الماضية.

وأكد أن أمريكا تعرضت لاستغلال من جانب الصين خلال الفترات الماضية، موضحًا أن الأخيرة نجحت في نقل الكثير من رؤوس الأموال التي استخدمت لتعزيز قدرات الجيش الصيني.

وتعهد بضمان تقديم المساعدات اللازمة للمزارعين الأمريكيين لمواجهة المنافسة الشرسة، وكذلك إلغاء بعض الأنظمة القديمة التي مثلت كارثة على المزارعين، ولكنه لم يفصح عن تفاصيلها.