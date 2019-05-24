ذكرت "الاخبار" ان حملة المقاطعة ضد التطبيع مع العدو الاسرائيلي في استراليا، نجحت في تخفيض نسبة المشاركة الرسمية في العشاء الذي نظمته جمعية "مشروع روزانا"، المتماهية مع السياسة الصهيونية، الاربعاء الماضي. فقد قاطعت العشاء شخصيات عربية نيابية ودينية، والسلك الدبلوماسي العربي لدى استراليا، باستثناء سفير السلطة الفلسطينية.
ووجه مؤسس "روزانا" رون فينكل في كلمته خلال العشاء، تحية إلى "المساعد في تنظيم الاحتفال" الطبيب اللبناني جمال ريفي (شقيق الوزير السابق أشرف ريفي)، الذي ساعده في المرحلة السابقة على "لقاء العرب لأول مرة بحياتي وبطريقة لم أكن لأحلم بها".
كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: شقيق اشرف ريفي ساعد جمعية متماهية مع السياسة الاسرائيلية بتنظيم لقاء باستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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