الاخبار: شقيق اشرف ريفي ساعد جمعية متماهية مع السياسة الاسرائيلية بتنظيم لقاء باستراليا

ذكرت "​الاخبار​" ان حملة المقاطعة ضد التطبيع مع العدو الاسرائيلي في ​استراليا​، نجحت في تخفيض نسبة المشاركة الرسمية في العشاء الذي نظمته جمعية "مشروع روزانا"، المتماهية مع ال​سياسة​ الصهيونية، الاربعاء الماضي. فقد قاطعت العشاء شخصيات عربية نيابية ودينية، والسلك الدبلوماسي العربي لدى استراليا، باستثناء سفير ​السلطة الفلسطينية​.

ووجه مؤسس "روزانا" رون فينكل في كلمته خلال العشاء، تحية إلى "المساعد في تنظيم الاحتفال" الطبيب اللبناني جمال ريفي (شقيق الوزير السابق ​أشرف ريفي​)، الذي ساعده في المرحلة السابقة على "لقاء العرب لأول مرة بحياتي وبطريقة لم أكن لأحلم بها".