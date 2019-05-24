شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يبحث المستجدات مع مبعوث أميركا لسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، الخميس، مبعوث الرئيس الأميركي للشأن السوري، جيمس جيفري.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير.
فيما حضر من الجانب الأميركي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جون ابي زيد.
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