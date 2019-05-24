تعرّض نجران في السعودية لموجة سيول مدمرة رغم درجات الحرارة المرتفعة

وسط موجة الحر الشديدة التي ضربت بلدانًا عربية كثيرة إلا أن الوضع كان مختلفًا في محافظات ​نجران​ ب​المملكة العربية السعودية​ واجتاحت ​السيول​ بعض محافظات نجران نتيجة ​الأمطار​ الغزيرة التي هطلت وجرفت الأحياء السكنية بعد اندفاعها من الجبال.

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع المناخية غير مستقرة في نجران منذ السبت الماضي، إذ شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران ومحافظات شروره وخباش وحبونا ويدمه ومراكز بئر عسكر والخانق وهدادة والحصينية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

يذكر أن ​مديرية الدفاع المدني​ بمنطقة نجران كانت قد دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ويعاني الناس من عواقب تغير المناخ في جميع أنحاء ​الشرق الأوسط​، من ​الفيضانات​ في جدة، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في ​البحر المتوسط​ مما يعرض العديد من المدن الساحلية للخطر.