ظريف: الحظر الأميركي يستهدف النظام العالمي وعدم التصدي له سيسبب مشاكل دولية

أكّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ "ضرورة التشاور مع دول الجوار حول الأوضاع الصعبة للمنطقة".

وركّز في تصريح صحافي في مستهلّ وصوله إلى مطار ​إسلام أباد​، على أنّ "من الواضح جدًّا أنّ الحظر الأميركي يستهدف في الواقع النظام الدولي، وإذا لم يجري التصدّي له فإنّ ​المجتمع الدولي​ سيواجه المشاكل".

ولفت ظريف إل "أنّنا نشهد اليوم إجراءات التنمّر والغطرسة الأميركية لفرض الحظر على إيران، بالتزامن مع فرض الحظر على ​الصين​، وإن سمح المجتمع الدولي باستمرار هذه الإجراءات فإنّ نظام العلاقات العالمي سيكون بيد أشخاص لايلتزمون بأيّ قانون".

وأكّد أنّ "المنطقة تمرّ في هذه المرحلة بأوضاع صعبة للغاية".