ظريف: الحظر الأميركي يستهدف النظام العالمي وعدم التصدي له سيسبب مشاكل دولية

أكّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف "ضرورة التشاور مع دول الجوار حول الأوضاع الصعبة للمنطقة".
وركّز في تصريح صحافي في مستهلّ وصوله إلى مطار إسلام أباد، على أنّ "من الواضح جدًّا أنّ الحظر الأميركي يستهدف في الواقع النظام الدولي، وإذا لم يجري التصدّي له فإنّ المجتمع الدولي سيواجه المشاكل".
ولفت ظريف إل "أنّنا نشهد اليوم إجراءات التنمّر والغطرسة الأميركية لفرض الحظر على إيران، بالتزامن مع فرض الحظر على الصين، وإن سمح المجتمع الدولي باستمرار هذه الإجراءات فإنّ نظام العلاقات العالمي سيكون بيد أشخاص لايلتزمون بأيّ قانون".
وأكّد أنّ "المنطقة تمرّ في هذه المرحلة بأوضاع صعبة للغاية".
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