النقاش: “شاهدنا صور وفيديوهات معاناة الجماهير مع التذاكر نتمنى أن نعوضهم غدا” – فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

بدا إبراهيم النقاش، عميد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، واثقا من قدرة زملاءه على الظهور بوجه قوي، يوم غد الجمعة، والمنافسة بشراسة على لقب عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك عندما يخوض يوم غد الأحد، ذهاب النهائي أمام الترجي التونسي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وقال النقاش، في الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم، بالرباط، إن الوداد ” وصل للنهائي لأننا نحترم الخصوم، ليس هناك تحضرات خاصة لهذه المقابلة، بل إننا نحضر لكل المباريات المهمة”.

وأكد ” با ابراهيم” كما يحلو للوداديين المناداة عليه، بأن ” لاعبو الترجي يعرفون جيدا لاعبي الوداد ونحن أيضا نعرف لاعبي الفريق التونسي، وسنلعب على نقاط قوة وضعف الفريق الخصم”.

وأضاف: ” أتمنى أن نكون في مستوانا في مباراة الغد، وأتمنى أن تمر المباراة في أفضل الظروف، حتى نشرف كرة القدم المغربية والإفريقية”

Advertisements

وبخصوص جماهير الوداد، قال عميد “الواك”: ” توصلنا بصور وفيديوهات الجماهير، نعرف أن جماهير الوداد تعاني في عملية اقتناء التذاكر، نأمل أن نعوضهم في هذه المباراة”.

إليكم تصريح النقاش: