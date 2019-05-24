محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الجمعة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، فيما حضر من الجانب السوداني المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي. Advertisements

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

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