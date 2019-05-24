"مفيش حاجة".. المترو يكشف حقيقة ما حدث في محطة السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حقيقة وجود تصادم بين قطارين بمحطة مترو السادات.

وقال عبدالهادي، لمصراوي، إن ما تم تداوله حول وجود تصادم بين قطارين غير صحيح، لافتًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في القطارات أو حركة السير في المترو.

وتابع متحدث المترو: "كان في قطر دخلناه على الخط المخالف، لتقليل الزحام وأعلنا من قبل الدفع بقطارات إضافية لتقليل الزحام، السائق ضرب سارينة والناس خافت وفكرت إن في حريقة لكن مفيش حريقة ولا قنبلة ولا أي حاجة خالص".

وأكد أحمد عبدالهادي، انتظام حركة السير لجميع القطارات في مختلف خطوط المترو الثلاثة، كما أنها تعمل بكامل طاقتها وبصورة طبيعية ولا يوجد أي أعطال.