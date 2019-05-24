شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تركيا .. 1.38 مليون زيادة في عدد العاطلين عن العمل في 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 24 مايو 2019 م المناطق - الرياض في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعانيها تركيا من ارتفاع في التضخم وتراجع قيمة العملة إلى مستويات قياسية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال 2019 بنحو 1.375 مليون عاطل، ليقفز بإجمالي عدد العاطلين إلى 7.247 مليون.

وقفزت معدلات البطالة في تركيا خلال العام الجاري إلى 14.7 في المائة، مقارنة بنسبة 10.6 في المائة خلال العام الماضي 2018، بحسب “الاقتصادية”

فيما ارتفع معدل البطالة بين صفوف الشباب إلى 26.1 في المائة، مقارنة بنحو 19 في المائة خلال العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأول، انكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة بتقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة.

وخفضت المنظمة توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30 في المائة تقريبا من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما أسهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.

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