انت الان تتابع ترامب: رئيسة مجلس النواب تحتاج أسبوعين لدراسة اتفاقية التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وأبلغت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنها تريد أسبوعين لتدرس الاتفاقية.
وأضاف ترامب قائلا ”بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، إنها لا تفهمه... لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس مشروع القانون“.
وفي العادة، يقضي رئيس مجلس النواب بعض الوقت في دراسة مثل هذه الاتفاقية قبل أن يعرضها على المجلس في إطار العملية التشريعية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: رئيسة مجلس النواب تحتاج أسبوعين لدراسة اتفاقية التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.