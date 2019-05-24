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الرئيس اليمني يطالب الأمم المتحدة بضمانات من أجل استمرار غريفيث في مهامه

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الان تتابع الرئيس اليمني يطالب الأمم المتحدة بضمانات من أجل استمرار غريفيث في مهامه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الرئيس اليمني الأمين العام للأمم المتحدة عدم قبوله استمرار المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مهامه إلا بضمان مراجعة تجاوزاته لصالح الحوثيين، وفقا لقناة سكاي نيوز.

وقال الرئيس اليمني، إن غريفيث يصر على التعامل مع ميليشيات الحوثي كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.

وأضاف: “لا يمكن القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها مبعوث الأمم المتحدة وأعتبرها بمثابة تهديد لفرص الحل السياسي”.

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