خارجية هولندا تقترح تشكيل محكمة دولية خاصة لملاحقة عناصر داعش

قدم وزير خارجية هولندا ستيف بلوك قدم اقتراحا ب تشكيل محكمة دولية خاصة لملاحقة عناصر تنظيم داعش المتورطين في ارتكاب أعمال وحشية على نطاق واسع، وذلك في اجتماع مجلس الأمن المنعقد اليوم لبحث سبل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
وأكد بلوك مؤكدا ضرورة تحميل عناصر داعش المسؤولية عن أفعالهم وإنهاء إفلاتهم من العقاب عن انتهاك حقوق الإنسان والخروج على قواعد القانون الدولي.
وأضاف "أنا على وعي كامل بالعقبات التي تقف في طريق تحقيق هذا الهدف، ولكن يتعين علينا أن نضع في الاعتبار أن العدالة تمثل شرطا أساسيا لتحقيق السلام والأمن الدائمين".
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