بعد الحكم بسجنه 50 أسبوعا.. توجيه 17 تهمة جديدة لجوليان أسانج

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا.

ومن بين هذه التهم، تهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسس.

وتتهم الولايات المتحدة أسانج، بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سري ة للغاية.

ووجهت النيابة العامة بالسويد، يوم الإثنين الماضي، طلبا لتوقيف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيلكس، المتهم في قضية اغتصاب.

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وطلبت مساعدة النائب العام إيفا ماريا بيرسون من المحكمة “إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب”، مؤكدة أن في حال قبول طلب التوقيف، ستصدر مذكرة توقيف أوروبية تمكن من ترحيل أسانج إلى السويد؛ وفق ما نقله التلفزيون الرسمي “إس في تي”.

وفتح التحقيق السويدي في 13 ماي في القضية التي لم تبت منذ نحو عشر سنوات، ويندد بها أسانج (47 عاما)، وداعموه باعتبارها مناورة تهدف إلى ترحيله للولايات المتحدة المطلوب لديها بتهمة تسريب وثائق أمريكية سرية.

وأوقف أسانج في سفارة الإكوادور في لندن في 11 أبريل الماضي بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء. وحكم عليه بالسجن 50 أسبوعا لخرقه شروط حجزه الاحتياطي مع لجوئه إلى السفارة في عام 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد المتهم فيها بجريمتي اعتداء جنسي، سقطت إحداها بالتقادم.