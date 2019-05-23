طنجة.. توقيف “سمسار فيزا” يوهم ضحاياه بالتوسط مقابل مبالغة مالية!

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شاب يبلغ من العمر 30 عاما، يشتبه تورط في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

وتشير المعطيات المتوفرة، بأن المشتبه به كان يتخذ من إحدى الشقق وسط المدينة، مقرا لشركته، إذ يوهم ضحاياه بمساعدتهم في الحصول على “الفيزا” مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن المصالح الأمنية تلقت العديد من شكايات النصب والاحتيال، وقامت بعد ذلك بتوقيف المشتبه فيه، من أجل التحقيق معه، قبل تقديمه إلى القضاء.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة طنجة مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في طلبات الفيزا، الأمر الذي جعل عددا من المواطنين يلجؤون إلى الوسطاء من أجل الحصول على التأشيرة بمقابل مادي متفق عليه.