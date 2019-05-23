محمد بن زايد والعاهل البحريني يبحثان تطورات الأحداث بالمنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الخميس، تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإمارات بأبوظبي، بزيارة الملك حمد بن عيسى إلى بلده الثاني، معربا عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وتناول اللقاء تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين الإمارات والبحرين وشعبيهما الشقيقين والتي تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي، بما ينعكس خيرا على جميع شعوب المنطقة.

وشدد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس، إضافة إلى مواجهة مختلف التحديات الراهنة.

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ اعتزازه بعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى رفيع في المجالات كافة، مثمنا دعم الإمارات المتواصل ومواقفها المشرفة إلى جانب البحرين وشعبها.

وأشاد عاهل البحرين بالدور الريادي الذي تقوم به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الملك حمد بن عيسى على تضامن البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب شقيقتها الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مصالحها.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة إفطار تكريما لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.