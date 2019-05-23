شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أمين مسعود: تحية قلبية للبابا تواضروس لدفاعه عن مصر أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتى أكد فيها خلال زيارته لأوروبا بالنص: "الوطن يشغلنا وسلامته تهمنا، والسياسة تكون من خلال أحزاب ومسئولين حكوميين من خلال حكومة وبرلمان وأن الإعلام دائمًا لا ينقل الصورة بدقة وأن الأمور فى مصر تتحسن على كافة المستويات، وأرى أن القادة السياسيين والمسئولين فى مصر يعملون بكدٍّ حتى تكون مصر فى مكانة رفيعة وهذا ما ألمسه فى مشاركات ومواضع كثيرة، ومن يعيش خارج مصر لا يعرف كل ما يحدث، ودائمًا ما تنقل الأخبار السلبية، لكن بصفة عامة الوضع فى مصر جيد، وهذا ليس بشهادتنا كمصريين، لكن بشهادة العالم عندما تقارن الوضع فى عام 2011 و2019 هناك فرق كبير".

وقال "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه التصريحات الوطنية والحاسمة من البابا تواضروس لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية موجهًا تحية قلبية للبابا تواضروس على دوره الوطنى والكبير فى الدفاع عن مصر وقائدها وشعبها أمام العالم كله، مؤكدًا أن التاريخ سجل بحروف من النور المواقف الوطنية والتاريخية لقداسة البابا تواضروس الثانى تجاه مصر وشعبها وحرصه الدائم والواضح على وحدة وتماسك الشعب المصرى كله.