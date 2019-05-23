انت الان تتابع تفاصيل خبر هولندا تحث على تشكيل محكمة دولية مختصة بجرائم "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 08:56 مساءً - حثت هولندا، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي على تشكيل محكمة دولية مختصة بجرائم تنظيم الدولة "داعش".

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، على هامش جلسة نقاش مفتوح حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: إنّ "حجم الأعمال الوحشية التي ارتكبها داعش قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وهذا يبرر ضرورة استحداث محكمة دولية".

وأردف الوزير: إن "سلطة تثبيت مثل هذه المحكمة تعود إلى مجلس الأمن، ولهذا السبب أنا موجود في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن".

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وتترأس وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، جلسة النقاش، ويشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وفي نهاية مارس قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تنظيم "داعش" تلقّى ضربة قاسية، وإنه هُزم على كافة المستويات، في حين أعلن البيت الأبيض أن جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم في سورية تم تطهيرها "بنسبة 100%".

وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن العراق أيضاً، في ديسمبر 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.