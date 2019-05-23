بقيمة 489 مليون جنيه.. جمارك بورسعيد تفرج عن سيارات خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، اليوم الخميس، أنها أفرجت خلال شهر إبريل الماضي عن 162 سيارة ملاكي، برسم الوارد النهائي، و85 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت في بيان لها إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة لهذه السيارات 43 مليوناً و328 ألفاً و398 جنيهاً، كما قامت الإدارة بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 41 بيان جمركي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 48 مليوناً و534 ألفاً و548 جنيهاً، بينما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 189 بيان جمركي، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 15 مليون و763 ألفاً و93 جنيهاً.

وأضافت أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة حصّلت غرامات عن مخالفات السيارات بالمنطقة الحرة بمبلغ 27 ألفاً و770 جنيهاً، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر إبريل، حوالي 489 مليوناً و776 ألفاً و558 جنيهاً، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29 مليوناً و362 ألفاً و335 جنيهاً، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 78 مليوناً و291 ألفاً و474 جنيهاً.