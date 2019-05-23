كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرة دون طيار حوثية في نجران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت طائرة دون طيار تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران.

وأوضح العقيد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، والمدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وحذر المالكي بأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين، مشدداً على أن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.