حسب صحيفة بريطانية ..السلطات السعودية تستعد لاعدام عدد من " الدعاة"

سيتم الحكم على ثلاثة من العلماء السعوديين المعتدلين البارزين المحتجزين بتهم متعددة من بينها "الإرهاب" بالإعدام حسبما صرح مصدران حكوميان لـ "ميدل إيست آي".

وأبرز هذه الشخصيات الشيخ سلمان العودة الذي تم القبض عليه في سبتمبر 2017 بعد فترة قصيرة من تغريدة صلاة من أجل المصالحة بين المملكة العربية السعودية وجارتها الخليجية ، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق الرياض حصارًا على الإمارة.

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والاثنان الآخران المقرران الإعدام ، هما عوض القرني وعلي العمري ، مذيع شعبي. هم أيضا اعتقلوا في سبتمبر 2017.

أكد مصدران حكوميان سعوديان بشكل مستقل على خطة إعدام الرجال الثلاثة ، الذين ينتظرون حالياً المحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. وقد تم تحديد جلسة في 1 ماي ، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد آخر.

وقال مصدر حكومي سعودي آخر إن إعدام 37 سعوديًا ، معظمهم من النشطاء الشيعة ، بشأن التغييرات الإرهابية في افريل ، كان بمثابة منطاد محاكمة لمعرفة مدى قوة الإدانة الدولية.