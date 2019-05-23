المجلس العسكرى يطلق سراح 305 سجناء بالسودان

تفقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، سجن كوبر، الذي يقبع فيه الرئيس المعزول حسن البشير، وأمر بحصر النزلاء في جميع سجون البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكلّف حميدتي بإطلاق سراح 305 سجناء بينهم نساء

من سجن كوبر، بعد أن سدّدوا الغرامات المفروضة عليهم والبالغ إجمالها نحو 34 مليون جنيه سوداني، مشيرا إلى أن الجهود ستشمل معالجة مختلف نزلاء السجون في كل أنحاء السودان للإفادة منطاقاتهم في البناء.

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وحثّ حميدتي الجميع على التآزر لإخراج البلاد إلى بر الأمان من خلال المساواة بين المواطنين، داعيا الجميع إلى محاسبة النفس ومخافة الله.

وجدد التأكيد على "عدم طمع المجلس في السلطة"، مؤكدا أنه سيظل الضامن لانتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأن حل مشاكل السودان لن يتم إلا عبر الحوار بين السودانيين.