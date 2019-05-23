أنقرة: أوقفنا شراء نفط إيران التزاماً بالعقوبات الأميركية

أعلن مسؤول تركي أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع أيار الحالي عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأميركية حتى وإن كانت لا توافق عليها. وعلى هامش زيارة نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران إلى واشنطن، قال مسؤول في الوفد التركي طالباً عدم نشر اسمه “بصفتنا حليفاً استراتيجياً” للولايات المتحدة “فإنّنا نحترم العقوبات”.

ومنحت الولايات المتحدة ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بـ”العقوبات المفروضة على إيران”، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 أيار. وأوضح المسؤول أن تركيا توقّفت اعتباراً من 2 أيار عن استيراد النفط الإيراني.

وأعلنت تركيا أنّها ستوقف استيراد النفط من إيران على الرّغم من معارضتها للعقوبات الأميركية التي فرضها ترمب بعد انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى.

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المصدر سكاي نيوز عربية