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هل تقدّم تيريزا ماي استقالتها الجمعة؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 مايو 2019 01:14 مساءً - مشاركة

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ذكرت صحيفة “ذا تايمز” من دون أن تنقل عن مصدر أن “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها الجمعة”.

وكتبت الصحيفة ان “ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما ينتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين”.

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المصدر وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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