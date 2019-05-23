هل تقدّم تيريزا ماي استقالتها الجمعة؟

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ذكرت صحيفة “ذا تايمز” من دون أن تنقل عن مصدر أن “رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها الجمعة”.
وكتبت الصحيفة ان “ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما ينتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين”.
المصدر وكالات
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