كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيلرسون ينتقد "قلة استعداد" ترامب في لقاء مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، أمام الكونجرس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أقل استعدادا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعهما عام 2017، مما أضعف موقف المسؤولين الأميركيين.

وجاءت تصريحات تيلرسون، الذي أقاله ترامب من منصبه في مارس الماضي، في إطار تقييمه أمام لجنة في الكونجرس، الثلاثاء، لكيفية مقاربة الرئيس الأميركي للمحادثات التي جرت مع بوتين، في مدينة هامبورغ الألمانية، في 2017، بحسب ما ذكر مسؤول في اللجنة لصحيفة "واشنطن بوست".

وصرح هذا المسؤول في اللجنة للصحيفة "لقد أمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن كيفية عمل بوتن لاستغلال كل فرصة للحصول على ما يريده".

وأضاف "هناك اختلاف في التحضير، وقد تسبب ذلك في عدم المساواة بين وضعيهما".

والتقى ترامب بوتن على هامش قمة العشرين، في يوليو 2017، ولقي انتقادات لتردده في انتقاد بوتين مباشرة، بسبب المزاعم بتدخل بلاده في انتخابات الرئاسة في العام الذي سبق.

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وحضر تيلرسون محادثات هامبورغ التي كان من المقرر أن تكون اجتماعا قصيرا، لكنها استمرت لساعتين، وتناولت العديد من القضايا العالمية، بحسب ما صرح المساعد للصحيفة.

وفي المقابل رفض ترامب تصريحات تيلرسون، وقال إنه كان "مستعدا تماما" للاجتماعات مع بوتن.

وصرح طبقا للصحيفة "لقد أبلينا بلاء حسنا في هذه الاجتماعات".

وكان تيلرسون قال إن ترامب "يفتقر إلى الانضباط"، ويريد دائما أن ينتهك القانون، ورد عليه ترامب بوصفه بـ"الغبي جدا .. والكسول جدا".