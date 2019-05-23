كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية بريطانيا: ماي ستكون فى منصبها عند زيارة ترامب لبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت اليوم الخميس، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماى ستكون فى منصبها عندما يزور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بريطانيا فى أوائل يونيو.

وقال هنت ردا على سؤال من صحفى حول من يتوقع أن يكون رئيسا للوزراء عندما يبدأ ترامب زيارته الرسمية لبريطانيا فى الثالث من يونيو "تيريزا ماى ستكون رئيسة الوزراء التى تستقبله".

Advertisements

وتتعرض ماى لضغوط شديدة لتحديد موعد لاستقالتها بعد فشل محاولتها الأخيرة لإنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ورفض هنت التعليق عندما سُئل عما سيناقشه مع ماى فى اجتماع بينهما فى وقت لاحق اليوم الخميس.