مصر تخلي سبيل مراسل الجزيرة محمود حسين بعد عامين من الإحتجاز دون اتهام

قالت ابنة الصحفي المصري محمود حسين، الذي يعمل مراسلاً بقناة “الجزيرة” القطرية، والموقوف منذ أكثر من عامين إن والدها حصل على قرار بإخلاء سبيله، اليوم الخميس.

وكتبت الزهراء محمود حسين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: بابا أخذ إخلاء سبيل الحمد لله”.

وأوقفت السلطات المصرية محمود حسين، قبل أكثر من عامين، لدى عودته إلى بلاده في إجازة من عمله بالدوحة، حيث أوقفته سلطات الأمن المصرية في مطار القاهرة لمدة 14 ساعة.

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ثم عاودت اعتقاله، وقامت بتفتيش منزله واعتقال شقيقيه (عمر وناجح)، قبل أن تعلن نيابة أمن الدولة عن حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مزاعم “نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة”.

وردت “الجزيرة” على هذه الاتهامات الموجهة لحسين بأنها “ملفقة وكيدية”.

فيما بثت قناة “صدى البلد” المصرية الخاصة مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعترف بأن فيلم “العساكر” (الذي كانت الجزيرة قد بثته في وقت سابق) “تضمن مشاهد لتشويه القوى العسكرية والجندية المصرية، وأن إدارة قناة الجزيرة تنتهج نهجًا غير مسؤول ويتضمن استراتيجية لمعاداة الدولة المصرية”.