شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في الكويت خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبد العزيز القراوي، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس وخلال الـ 72 ساعة المقبلة مستقرة إلى حد كبير حيث تميل درجات الحرارة نحو الارتفاع الطفيف كما سترتفع نسبة الرطوبة.
وذكر القراوي إن نسبة الرطوبة ترتفع تدريجيا خاصة مع تغير الكتلة الهوائية وتحول اتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية ويرجع السبب في ذلك لتأثر البلاد بامتداد خلايا من منخفض الهند الموسمي.
وأكد أن الطقس نهار اليوم الخميس حار والرياح متقلبة الإتجاه مع فرصة غبار على بعض المناطق المكشوفة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. أما ليلا سيكون الطقس معتدلا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية.
وتوقع القرواي أن يكون الطقس نهار يوم غد الجمعة حارا مع فرصة غبار على بعض المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و 45 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام. وليلا سيكون الطقس رطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية حيث ستظهر بعض السحب المتفرقة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و 27 درجة مئوية.
وتوقع ان يكون الطقس نهار يوم السبت حارا ورطبا نسبيا ، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و 43 درجة مئوية، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.
وأضاف أن الطقس ليلا سيكون رطبا نسبيا على المناطق الساحلية، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و 26 درجة مئوية.
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