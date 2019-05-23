قائد عسكري ليبي: مقتل وإصابة 65 من مليشيا طرابلس

أكد عمر امراجع، قائد كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي، مقتل نحو 25 عنصراً من مليشيات طرابلس وإصابة نحو 40 آخرين في اشتباكات عنيفة بمحور اليرموك جنوبي العاصمة الليبية.

وذكر امراجع، في تصريحات لموقع"العين الإخبارية"، "أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إصابة قائد محور اليرموك التابع للمليشيات، كما أصابت مدرعة تركية، ضمن الأسلحة التي أرسلتها تركيا للمليشيات، بقذيفة هاون 81 وتم سحبها من قبل المليشيات، ولم يغنمها الجيش".

ودمرت قوات الجيش، الإثنين، إحدى المدرعات التركية التي أرسلتها أنقرة لدعم المليشيات في طرابلس، والتي وصفها امراجع بأنها "ليست ذات قوة كبيرة كما يسوق لها الإعلام"، مؤكداً أن "مدرعاتهم لا تعني شيئاً أمام قواتنا".

ووصلت سفينة تركية، صباح السبت، إلى ميناء طرابلس، تحمل اسم "أمازون" ومحملة بنحو ٤٠ مدرعة وأسلحة وإرهابيين من سوريا والعراق، وفق ما ذكر مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، الأحد.

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وأردف قائد كتيبة طارق بن زياد أن اشتباكات محور اليرموك أدت أيضاً إلى مقتل ٣ جنود من صفوف الكتيبة وإصابة ١١ آخرين.

وأشار امراجع إلى أن معارك في محور المطار، الثلاثاء، أدت إلى "سقوط قتيل من المليشيات وجرح أعداد كبيرة خاصة في معسكر النقلية. قدرناها عبر مستشفى شارع الزاوية".

وحول الأوضاع الميدانية، لفت امراجع إلى أن الاشتباكات "كانت بسيطة، وأغلب المحاور عمها الهدوء".

ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ ٤ أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية باسم "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.