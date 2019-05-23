رهط: 4 إصابات في حريق منزل امتد لآخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق داخل منزل في حارة 25 بمدينة رهط اليوم، الخميس. وقالت طواقم الإطفاء إن ألسنة النيران امتدت إلى منزل مجاور، فيما قامت بإجراء عمليات تهوئة وتمشيط للمنزل الأول. وأصيب 4 أشخاص إثر استنشاقهم للدخان.

وتبين أن الحديث يدور حول مبنى مكوّن من طابقين. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النار بشكل نهائي وإخراج الدخان من المكان، والتأكد من عدم وجود عالقين.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنّ: "النيران انتشرت ووصلت إلى بيت آخر قريب". وباشر محققو الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريقين.

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يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وخصوصا الحرائق في البيوت وسقط وأصيب بسببها العشرات.