شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تتخلى عن حليفتها إيران والان مع التفاصيل

تخلت قطر عن حليفتها إيران، وقلص نظام الحمدين حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، انصياعا لتعليمات أمريكية.

وقال عدنان موسوي رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ القطرية، الأربعاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية أجبرت قطر على خفض حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران، وهو ما انصاعت له الحكومة القطرية وبدأت في تنفيذه على الفور.

ووفقا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا"، أكد رئيس الغرفة التجارية بإيران، أن قطر بدأت فعليا في تنفيذ القرار الأمريكي، وخفضت من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران

في مؤشر يراه خبراء أنه يكشف حقيقة العلاقة المشبوهة بين نظامي طهران والدوحة.