شكرا لقرائتكم أخطاء فنية في "العاصوف".. والمخرج يقر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالرغم من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المسلسل السعودي "العاصوف"، إلا أن هناك أخطاء فنية لا بد وأن تحصل في أي عمل درامي تلفزيوني، بحسب ما أقر به مخرج العمل.

وفي التفاصيل، نشر عدد من متابعي المسلسل السعودي "العاصوف" مشاهد مقتطعة من العمل، وقالوا إنها تحوي أخطاء فنية.

المشهد الأول مقتطف من الحلقة رقم 17 من الجزء الثاني للعمل، تحديدا، المشهد الذي كان يوثق بعض أحداث اقتحام الحرم المكي التي جرت قبل نحو 4 عقود.

يظهر المشهد أحد أتباع قائد جماعة اقتحام الحرم المكي، جهيمان العتيبي، وهو يطلق النار على رأس أحد المحتجزين في الحرم، ليتطاير الدم بفعل الرصاصة التي اخترقت قبعة رأسه البيضاء دون أن يظهر عليها أي تغيير.

وأيضا، نشر متابعون آخرون للعمل ما قالوا إنها هفوة أخرى مرت ضمن أحداث الحلقة 13، حيث ظهرت سيارة جيب حديثة في المشهد رغم أن المسلسل يسلط الضوء على أحداث المملكة فترة السبعينيات.

ومشهد إعدام آخر، يتناثر الدم على ثوب أحد الممثلين، ثم يختفي في لقطة لاحقة.

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المخرج يقر

وفي لقاء تلفزيوني عرض مع المخرج السوري المثنى صبح، الذي أطل في برنامج "مجموعة إنسان" مع الزميل علي العلياني، أقر صبح بحدوث بعض الهفوات في المسلسل، لكنه أثنى على فريق العمل، وقال إنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأنفقوا ميزانية ضخمة لإظهار الأحداث كما لو كانت في وقتها قبل 40 عاماً.



"بيوت من تراب"

مسلسل "العاصوف" هو عمل سعودي مقتبس عن رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي "بيوت من تراب"، وبطولة الفنان ناصر القصبي، وعدد آخر من نجوم الدراما السعودية، منهم عبدالله السناني، وحبيب الحبيب، وريم عبدالله.

يعرض المسلسل السعودي "العاصوف" في جزئه الثاني، قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء "جهيمان" وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل41 عاما، ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام وقوع الحادثة 1979م، والذي يعرض الأحداث والقصة كاملة.

أما الجزء الأول، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، فقد تناول العمل التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال خمسة عقود من الزمان، رصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض المجتمع في فترة الستينيات، وأكد أبطال العمل أن كل جزء سيتناول مرحلة مهمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

مشاهدة عالية وشعبية كبيرة

العمل يحصد نسب مشاهدة عالية، ويحظى بجماهيرية كبيرة انعكست من خلال ردود الأفعال التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض كل حلقة من حلقات المسلسل.

وكثير من هذه التعليقات ما يبرر بعض الأخطاء البسيطة التي يمكن أن تكون قد مرت، وذلك لأن العمل يرجع لحقبة بعيدة تغيرت الحياة خلالها في المملكة بشكل كلي.