جريصاتي طلب من مجلس الإنماء والاعمار بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر

وجّه وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ كتاباً الى رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس ​نبيل الجسر​ يطلب فيه بدء تفعيل فرز ​النفايات​ من المصدر في أقضية ​جبل لبنان​ كما جرى ​النقاش​ في اجتماع 13 ايار.

وجاء في الكتاب: "تطبيقاً للمادة 2 من القانون 802018 التي نصّت على وجوب تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والذي يشكّل الفرز من المصدر أحد أبرز عناصره، وإستناداً الى عقدي كنس النفايات وجمعها ونقلها في أقضية جبل لبنان بإستثناء ​قضاء جبيل​ الموقعين من قبل مجلس الانماء والاعمار مع مجموعتي رامكو ومعوض إده عامي 2016 و2017 ، وكما جرى النقاش في الاجتماع الذي عقد في وزارة البيئة في 13 ايار 2019 بحضور ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار والمجموعتين أعلاه،

نقترح بدء تفعيل عملية الفرز من المصدر في نطاق عمل المتعهدين أعلاه على مراحل، على أن تشمل المرحلة الاولى عشر بلديات على الاقل في نطاق عمل كل مجموعة، يتم تحديدها من قبل كل مجموعة، وتتوزع فيها المسؤوليات".