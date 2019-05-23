ابو فاعور: حماية عشرين قطاعا انتاجيا وسلعة محلية قرار غير مسبوق بلبنان

شدد وزير الصناعة وائل ابو فاعور خلال لقائه رؤساء ومقرري وأعضاء لجان التراخيص الصناعية، على ان "حماية عشرين قطاعا انتاجيا وسلعة محلية قرار غير مسبوق في لبنان"، مؤكداً أن "الرهان هو على الصناعيين، والكرة في ملعبهم لملء الفراغ وتأمين حاجات السوق لمنع الاحتكار ورفع الاسعار".
وأعلن ان "المطلوب من لجان التراخيص انجاز دراسة الملف في ثلاثة أسابيع واحالته الى الوزير للبت به".
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