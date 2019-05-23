مسلحون يقتلون 26 مدنيا غربي أفريقيا الوسطى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قتلت مجموعة مسلحة 26 مدنيا، أمس، جراء مهاجمتها قريتين في شمال غرب جمهورية افريقيا الوسطى، حسبما أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى مانكور ندياي على "تويتر": "تدين بعثة الأمم المتحدة بكل حزم أعمال القتل التي وقعت في قريتي كوندجيلي ودجومجوم مع سقوط أكثر من 26 قتيلا والعديد من الجرحى"، وهي أفدح حصيلة قتلى في البلاد منذ توقيع اتفاق سلام بين الحكومة و14 مجموعة مسلحة في 6 فبراير الماضي.

وفي سياق آخر، قتل 5 أشخاص على الأقل بينهم وزير خارجية صومالي سابق في انفجار سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش في مقديشو، اليوم، وفق مصادر رسمية.

وقالت زكية حسين مساعدة قائد الشرطة في تغريدة بعد الانفجار الذي نفذه انتحاري في نقطة تفتيش، "إن قوات الأمن أوقفت سيارة مليئة بالمتفجرات كانت تستهدف قاعدة للقوات الأمنية. تأكد لدينا مقتل 5 أشخاص واصابة 11 آخرين بجروح".

وتبنى تنظيم الشباب الاسلامي المتطرف الاعتداء، وذكر أنه استهدف موكب مسؤولين كان متوجها إلى القصر الرئاسي، وبين القتلى حسين الآبي فاهيي الذي كان تولى عدة مناصب وزارية منها منصب وزير الخارجية في 2007، بحسب ما أعلن وزير الإعلام محمد عبدي حاير، في مؤتمر صحفي.