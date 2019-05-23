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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، الثلاثاء 21 ماي 2019، على موقعها الرسمي على "تويتر"، عن طرد مهاجر تونسي في إطار مرسوم وزير الداخلية، ماتيو سالفيني بسبب التقرب من الأوساط المتشددة دينيا.
وجرى تنفيذ الطرد أول أمس الإثنين، عندما أوقفته في المطار بينما كان عائدا من تونس، حيث يذهب كثيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخليّة الإيطاليّة : طرد مهاجرٍ تونسي من إيطاليا بتهمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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