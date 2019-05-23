وزارة الداخليّة الإيطاليّة : طرد مهاجرٍ تونسي من إيطاليا بتهمة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، الثلاثاء 21 ماي 2019، على موقعها الرسمي على "تويتر"، عن طرد مهاجر تونسي في إطار مرسوم وزير الداخلية، ماتيو سالفيني بسبب التقرب من الأوساط المتشددة دينيا.

وجرى تنفيذ الطرد أول أمس الإثنين، عندما أوقفته في المطار بينما كان عائدا من تونس، حيث يذهب كثيرا.

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