الدوري المصري: الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدر نادي الأهلي المصري نقطتين ثمينتين في صراعه نحو الحفاظ على لقبه بتعادله مع مضيفه نادي الإسماعيلي 1-1 بعد خمسة انتصارات متتالية، أمس الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 18 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق المغربي وليد أزارو (73)، وعادل للإسماعيلي كريم بامبو (85).

ورفع الأهلي رصيده إلى 74 نقطة من 32 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، وثماني نقاط عن الزمالك الذي لعب ثلاث مباريات أقل، فيما أصبح رصيد الإسماعيلي 42 نقطة في المركز السابع.

وجاء الشوط الأول متوسطا فنيا، سيطر لاعبو الأهلي على أغلب فتراته ولاحت لمهاجميه عدة فرص للتهديف. في المقابل تراجع لاعبو الإسماعيلي للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وضغط الأهلي سعيا لهدف مبكر وكاد حسين الشحات يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، ولكنه سدد في جسد الحارس محمد فوزي.

ومن هجمة مرتدة للإسماعيلي، راوغ محمد صادق مدافع الأهلي ياسر إبراهيم وانفرد وسدد وتصدى لها الشناوي منقذا فريقه من هدف مؤكد (22)، وعاد الشناوي لينقذ فريقه من انفراد محمود عبد العاطي (31). وفي الدقيقة 44 أنقذ محمد فوزي مرماه بتصديه لانفراد وليد سليمان.

وفي الثاني، لعب البديل صالح جمعة تمريرة جميلة خلف دفاع الإسماعيلي وصلت لوليد أزارو لعبها رأسية تمر من فوق محمد فوزي وسكنت شباكه (73).

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وبعد الهدف تحول لاعبو الإسماعيلي للهجوم، وأنقذ الشناوي مرماه من تسديدة البديل عبد الرحمن مجدي وأبعدها إلى ركنية بصعوبة (81).

ونجح كريم بامبو في إدراك التعادل لفريقه من هجمة منظمة عندما راوغ الشناوي وسدد في المرمى الخالي (85).

واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارت بعدما حقق فوزا سهلا على ضيفه النجوم الهابط للدرجة الثانية بهدفين نظيفين بملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين.

وسجل هدفي بيراميدز محمد فاروق (3) والإكوادوري جون سيفونتيس (14).

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب المستقيل حلمي طولان.

ويقود طلعت يوسف الاتحاد السكندري لمباراة وحيدة فقط أمام سموحة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري بعد استقالة الجهاز الفني السابق عقب الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 0-4 في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وحاجة الفريق للفوز بمباراته الأخيرة للبقاء في الدوري.