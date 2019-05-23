انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" ستدفع ثمناً باهظاً لأمريكا مقابل "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 12:50 صباحاً - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، الثمن الذي ستدفعه "إسرائيل" لأمريكا، من أجل تطبيق "صفقة القرن".

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيضحي ببعض المصالح "الإسرائيلية" في قطاع الزراعة والمنتجات الحيوانية، شريطة الاحتفاظ بكافة المصالح التكنولوجية التي تحققها "إسرائيل"، بسبب العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "وفقاً للمعلومات التي تلقتها "إسرائيل" بشأن الاتفاقيات التجارية التي سترتبط بصفقة القرن، أن بعض الاتفاقيات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ستتغير وستكلف "إسرائيل" ثمناً باهظاً يتحمله قطاع الزراعة".

كما أفاد التقرير، أن من بين القطاعات التي ستتأثر سلباً قطاع إنتاج المواد الغذائية.

وأشار التقرير الى أن السوق "الإسرائيلي" سيغرق بالعديد من المنتجات الأمريكية، نظراَ لأن التعريفات الجمركية بين البلدين ستلغى كنتيجة لإبرام الصفقة الأهم بالنسبة لنتنياهو.

Advertisements

وطالب الأمريكيون "إسرائيل" بإلغاء جميع رسوم الاستيراد للسلع الزراعية، وهو الأمر الذي سيتسبب في القضاء على الصناعات الغذائية بأكملها في "إسرائيل"، ومن المرجح أن تتعرض الشركات "الإسرائيلية" لضربة خطيرة.

يذكر أن المنتجات "الإسرائيلية" التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة تكون معفية من أي رسوم جمركية، فيما أن العكس غير مطبق، ولذلك رأيت الصحيفة العبرية أن ترامب سيعمل على إعفاء كافة المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية وهو الأمر الذي سيضر بالعديد من القطاعات التجارية في "اسرائيل".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو المقبل في مؤتمر سيعقد في البحرين.

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن عام 2017، الاعتراف بمدينة القدس بشطرَيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي أيضاً.